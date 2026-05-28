El Salitre suma dos nuevos géiseres en menos de una semana

Nuevos brotes de vapor y lodo en El Salitre, Michoacán obligan a evacuar familias; autoridades analizan fenómeno geotérmico y nivel de riesgo.

La comunidad de El Salitre, en Michoacán, volvió a vivir momentos de tensión tras registrarse dos nuevos brotes de vapor y lodo caliente dentro de viviendas, apenas días después del primer caso.

En videos difundidos en redes sociales se observa la expulsión de gases con olor a azufre, lo que generó preocupación y movilizó a las autoridades locales.

Familias fueron evacuadas y se suspendieron clases en un preescolar mientras especialistas analizan el fenómeno geotérmico para determinar el nivel de riesgo y posibles nuevas erupciones.EstadosVideo capta géiser que surge en el patio de una casa en El Salitre, Michoacán

Autoridades evacúan familias tras nuevos brotes en El Salitre

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades de El Salitre, Michoacán evacuaron a familias y animales cercanos como medida preventiva, además de suspender clases en un preescolar de la comunidad mientras especialistas analizan el fenómeno geotérmico.

La región michoacana ya es conocida por su actividad hidrotermal y geotérmica; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si los nuevos brotes correspondenrealmente a géiseres o a chimeneas hidrotermales activas.

El primer caso fue reportado previamente en el patio de una vivienda de El Salitre y ahora, en nuevos videos compartidos en plataformas digitales, se aprecia que otros dos puntos distintos comenzaron a expulsar vapor y lodo caliente desde el interior de diferentes casas.

Especialistas continúan evaluando el nivel de riesgo en la zona para determinar si existe posibilidad de nuevas erupciones o afectaciones a la población.