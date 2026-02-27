El rey emérito Juan Carlos I quiere regresar a España, vivir en La Zarzuela y que lo entierren con honores, aseguran

La posibilidad de que el rey emérito Juan Carlos I regrese a vivir a España ha abierto un debate entre quienes defienden su figura y quienes no están de acuerdo con su retorno.

El debate sobre la posibilidad de que el rey emérito Juan Carlos I, instalado en Abu Dabi para alejarse de los escándalos, regrese a vivir en España se avivó, luego de que documentos desclasificados del golpe fallido de 1981 lo confirmaran como pieza clave de la democracia.

El retorno del rey: Juan Carlos I de España… ¿héroe de la democracia?

Cuando el Gobierno del presidente Pedro Sánchez anunció que esta semana haría públicos después de 45 años decenas de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, los españoles se preguntaron si el papel de Juan Carlos de Borbón (quien recientemente publicó sus memorias) se pondría en duda.

Pero los papeles corroboraron que Juan Carlos (sucesor del dictador Francisco Franco, fallecido en 1975) intentó que los golpistas depusieran su actitud y preparó su conocido discurso en el que afirmó que no podía “tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático”.

Ante esta confirmación, el líder de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, comentó en X que “sería deseable que el rey emérito regresara a España”.

La posibilidad de que el rey emérito Juan Carlos I regrese a España abre el debate sobre dicho escenario (Daniel Perez)

“Quien contribuyó a sostener nuestra democracia (…) debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”, señaló el legislador.

Sus palabras encendieron el debate sobre el futuro del ex jefe de Estado de 88 años, quien abdicó en 2014 en favor del actual rey Felipe VI y en agosto de 2020 se autoexilió en Abu Dabi para “contribuir a facilitar el ejercicio de [las] funciones” de su hijo.

¿Regresará Juan Carlos I a España? La decisión depende de él y de la Corona, asegura el gobierno de Pedro Sánchez

Al abandonar España, después de que Felipe VI le retirara su asignación anual, se difundieron ampliamente datos sobre el fastuoso estilo de vida y la fortuna opaca del rey emérito Juan Carlos I de España.

Juan Carlos I abdicó en 2014 en favor de su hijo, el actual rey Felipe VI de España (Pool)

Un dinero investigado por la fiscalía, que finalmente acreditó que el rey emérito, quien pagó más de 5 millones de euros en dos regularizaciones, defraudó al fisco. Pero las autoridades judiciales renunciaron a perseguirlo penalmente por la prescripción de los delitos y la inviolabilidad de la que gozó mientras fue jefe de Estado.

En respuesta a la derecha, el Gobierno de España (de izquierda) afirmó que el regreso de Juan Carlos “depende exclusivamente de él” y de la Casa Real, según señaló el jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

“El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España”, continuó el funcionario, en referencia a las frecuentes visitas que hace el rey emérito para participar en regatas en la localidad gallega de Sanxenxo y someterse a revisiones médicas.

Fuentes de la Casa Real indicaron a AFP que Juan Carlos “puede volver cuando quiera”, aunque para asentarse nuevamente en España “debería recuperar la residencia fiscal (…) para salvaguardar su imagen” y la “de la Corona como institución”.

Juan Carlos I quiere vivir de nuevo en el Palacio de la Zarzuela y ser enterrado con honores

Ese es el principal peligro, a juicio de Lucía Yeste, veterana periodista de la radio pública especializada en la Casa Real de España, que al tener residencia fiscal en su país aflorarán los cuestionamientos.

“¿De qué vive (Juan Carlos)? Porque él dijo en una entrevista que era el único español que no tenía pensión. ¿Entonces de qué vive? ¿Qué medios tiene? Y eso él no lo quiere hacer”, señaló la periodista a AFP.

Además, Juan Carlos desea vivir en el Palacio de la Zarzuela, “la que fue su casa durante sesenta años”, pero es “parte del patrimonio nacional y lo mantenemos todos los españoles”, por lo que “los ciudadanos no lo veríamos bien”, agregó Yeste.

Para la politóloga Paloma Román, el regreso del rey emérito Juan Carlos a España supondría “una pedrada” para la recuperación de la imagen de la monarquía que “ha trabajado Felipe VI”, ya que el emérito “no tiene limpio el historial por el que se ha ido a Abu Dabi”.

Según dijo Román a AFP, la propuesta de la derecha le sirve para asestar un golpe al Gobierno, teniendo en cuenta las versiones que corrieron de que fue “Pedro Sánchez el que mandó (al emérito) a Abu Dabi”.

En sus memorias del año pasado, Juan Carlos habló de “presiones del Gobierno” a la Casa Real y de intentos por “desacreditar” su persona, y se preguntó: “¿Cambiarían las cosas con un Gobierno diferente? ¿Se me facilitaría el acceso a la Zarzuela?”. “Quisiera volver a encontrar mi lugar” en España, continúa el emérito, quien dice esperar “ser enterrado allí con honores”.