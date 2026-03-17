El Plan B es producto del berrinche, nosotros vamos por una reforma electoral que no sea de mentiras: GPPAN

Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que enviará su Plan B electoral al Senado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, insistió que se trata de un berrinche y que su bancada ya alista “una reforma electoral que no sea de mentiras”.

“Vemos un berrinche presidencial. Lo único que ha pedido Acción Nacional, lo único, no hemos pedido otra cosa, hemos pedido que el partido o el candidato que se compruebe que utilizó o utiliza recursos del crimen organizado, pierda el registro. No hemos sido escuchados. Es la primera reforma política en la historia donde la oposición no fue escuchada. Es más, donde los aliados de Morena ni siquiera fueron escuchados”, explicó Chávez Madrid.

El coordinador panista agregó que “vamos a esperar qué pasa con este Plan B. Lo que yo sí les puedo decir es que nosotros también vamos por una reforma política electoral en el estado de Chihuahua que no sea de mentiras”.

Alfredo Chávez insistió que el Plan B de Sheinbaum “es una reforma que es producto del berrinche, no es producto de una reforma pensada para que los ciudadanos tengan acceso a la democracia. Ahorcar el INE en la parte presupuestal, es abaratar la democracia. Entonces vemos con mucha preocupación este Plan B. Creemos que es un berrinche presidencial. Y yo se los anuncio, el Grupo Parlamentario del PAN está trabajando, además de las iniciativas que tenemos en las comisiones, estamos trabajando en una reforma electoral que sí contemple al ciudadano y a su derecho de elegir, fortalecer los mecanismos de participación, fortalecer las autoridades electorales, fortalecer los procesos judiciales. En fin, es una contrarreforma porque lo que queremos en Chihuahua es empoderar al ciudadano, no empoderar al gobierno en las elecciones”.