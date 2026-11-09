Dieron acompañamiento a 14 víctimas de desplazamiento en Gpe y Calvo

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Manuel Aguirre Rodríguez señaló que ayer se brindó atención a 14 personas que dejaron sus hogares en la comunidad de Nabogame, municipio de Guadalupe y Calvo.

Ello derivado de reportes de detonaciones el pasado 03 de noviembre, por lo que, al sentirse en riesgo, se dirigieron a la cabecera municipal.

Luis Aguirre dijo que se recibió una solicitud de acompañamiento para que las personas se trasladaran a la cabecera, acudiendo también personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Agregó que se mantiene presencia permanente en Nabogame, así como en las comunidades de San Juan Nepomuceno, Los Otates, Los Otatitos y Baborigame.

Cabe señalar que en los últimos días se han registrado al menos dos casos más de desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo, 40 personas que salieron de San Juan Nepomuceno y otras 40 de la comunidad de Los Tarahumares.