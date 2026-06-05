El PAN hace escarnio de cancelación de visa a dirigente de Morena; están nerviosos y todo lo quieren magnificar: GPMorena

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que los panistas hacen escarnio del hecho de que a la dirigente estatal morenista, Briguite Granados, autoridades de Estados Unidos le cancelaron su visa, pues añadió que “están nerviosos y todo quieren magnificar”.

“Ella aclara el tema y hoy creo que manda otro comunicad, ahí anexa alguna documentación que demuestra lo que dijo. Vi las declaraciones de la presidenta del PAN y ahí estaba Alfredo Chávez y dos diputadas federales, e hicieron escarnio”, dijo Estrada Sotelo.

El coordinador legislativo añadió que “se exacerbó el tema. El PAN está un poco nervioso, está apurado, todo lo quiere magnificar. También las declaraciones ayer sobre Andrea Chávez y sobre su bebé, es lamentable. Yo les diría que la confrontación política, el debate es válido. Yo soy alguien que mantengo una postura de política y de ideas frontal, así, en la mayoría de las veces, lo mayor argumentado posible. ¿Qué tiene que ver un bebé, el embarazo, meterse en esas cosas. Yo creo que eso ya no es correcto y veo a la gente del PAN en eso y hasta queriendo hacer apuestas por un año de salario”.

Respecto a si se trata entonces de un tema político el por qué le cancelaron la visa a Granados de la Rosa, el coordinador morenista señaló que desconoce, pues “no soy el gobierno de Estados Unidos”.