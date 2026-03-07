El mundo del arte responde a los polémicos comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

Tras hacer un desafortunado comentario sobre la falta de interés, que para él, generan el ballet y la ópera, Timothée Chalamet recibe respuesta de distintas figuras e instituciones de estas artes alrededor del mundo.

¿Se quiso hacer el gracioso (sin conseguirlo) o de plano tuvo un lapsus? Sea como sea, el daño por el comentario despectivo que Timothée Chalamet lanzó en contra del ballet y la ópera, dos disciplinas artísticas mucho más antiguas que el cine, durante una conversación con Matthew McConaughey en Texas ya está hecho y pegó directamente al actor de 30 años nominado nuevamente al Oscar.

El mundo del arte responde a Timothée Chalamet tras comentarios sobre el ballet y la ópera

Distintas figuras e instituciones del mundo del arte reaccionaron ante los desafortunados comentarios que Timothée Chalamet hizo durante una conversación con su colega Matthew McConaughey, en los que señaló que él no le interesaría trabajar en disciplinas como la ópera y el ballet que, a su consideración, luchan por sobrevivir.

Timothée Chalamet causó una gran polémica con sus comentarios sobre la ópera y el ballet (Getty Images)

Desde los mexicanos Isaac Hernández y Alondra de la Parra, hasta la Met Opera o la Wienerstaadtoper respondieron con datos, hechos y hasta sentido del humor a los dicho por el protagonista de Marty Supreme que esta semana incendió las redes sociales con sus afirmaciones.

‘¿A nadie le interesa?’: Isaac Hernández muestra el alcance de ‘Despertares’ a Timothée Chalamet

El bailarín mexicano Isaac Hernández, una de las estrellas del American Ballet Theatre, fue una de las primeras figuras en reaccionar y responder, con datos y hechos, ante las palabras de Timothée Chalamet.

Isaac Hernández respondió a las afirmaciones de Timothée Chalamet con hechos y datos (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

Con datos y con imágenes del exitoso espectáculo Despertares, que año con año junta a bailarines de élite de todo el mundo en una gala que celebra la danza y que demuestra que hay público para todas las artes y que nuestro país es el mejor ejemplo de ello, Isaac dio una cachetada con guante blanco al actor esatdounidense.

“¿A nadie le importa, Timothée? Durante más de una década, Despertares ha reunido a 10,000 personas cada año para celebrar la danza, presentando a los mejores artistas de danza de nuestro tiempo y creando oportunidades para jóvenes bailarines a través de clases magistrales, conferencias, talleres y audiciones, todo con acceso gratuito”, escribió el bailarín mexicano junto a un video que publicó en Instagfram.

“Año tras año, la gente disfruta del espectáculo y las actividades que lo rodean. ¿Seguro que a nadie le importa?”, escribió el astro tapatío.

Alondra de la Parra sale de su ataúd para ‘darle un susto’ a Timothée Chalamet

Por su parte, la directora mexicana Alondra de la Parra literalmente “salió de su ataúd” para responder a los dichos de Timothée Chalamet y con ironía le dirgió un mensaje que deja en claro que la visión (evidentemente estrecha) de un individuo no puede borrar siglos de historia ni el arraigo que las bellas artes tienen entre el público alrededor del mundo.

“Querido Timothée Chalamet… gracias por darnos a todos (la comunidad artística) la oportunidad de compartir que hemos estado vivos y que seguiremos vivos. ¡En un mundo donde lo que hacemos nunca ha importado tanto!”, escribió Alondra en sus redes sociales.

Alondra de la Parra “salió de su ataúd” para enviarle un mensaje a Timothée Chalamet (Cortesía Festival Paax GNP. )

La directora de orquesta fue contundente en el video que compartió.

“Hola Timothée. Salgo de mi ataúd porque estamos muertos. El arte de la orquesta sinfónica está tan muerto que tenemos que salir de nuestros ataúdes. Estoy aquí en Madrid con la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Y nuestro problema es cuánta gente quiere venir a nuestros conciertos, porque la taquilla y la demanda de entradas, que son asequibles, se han duplicado, casi triplicado, en el último año”, dice Alondra en la grabación.

“Y estamos a punto de interpretar la Primera Sinfonía A de Gustav Mahler, una pieza que compuso a los 24 años en 1888, y muchas orquestas de todo el mundo todavía quieren interpretarla. Así que no hay nada que mantener vivo. Está muy vivo. Y cuando actuamos en vivo, no contamos con la ayuda de segundas tomas, ediciones, dobles de acción, filtros ni maquillaje”, puntualiza.

La Met Opera, La Scala y la Wienerstaadtoper reacciona a polémica de Timothée Chalamet

Algunas de las compañías artísticas más respetadas y de mayor tradición en el mundo dieron respuesta también a la polémica desatada por los comentarios de Timothée Chalamet.

La Met Opera publicó un video en su cuenta de TikTok para dar respuesta a lo dicho por el protagonista de Marty Supreme.

https://www.tiktok.com/embed/v2/7613871590593383710?lang=es-419&referrer=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F03%2F07%2Fel-mundo-del-arte-responde-a-los-polemicos-comentarios-de-timothee-chalamet-sobre-el-ballet-y-la-opera

“Todo nuestro respeto a la gente de la ópera (y el ballet)”, se lee en la grabación que iba acompañada de una frase escrita: “Esto es para ti, Timothée Chalamet…”.

Lo mismo hicieron otras instituciones centenarias como La Scala de Milán o la Wiener Staatsoper, que también dieron réplica a los dichos de Timmy, no en un afán de polemizar, sino porque entienden el poder que representa la plataforma de una personalidad como la suya y el impacto que sus palabras u opiniones pueden tener entre sus millones de seguidores, entre quienes puede haber individuos que, sin ejercer una mayor reflexión, puedan aceptar lo dicho por el actor estadounidense como un hecho y eviten darse la oportunidad de acercarse al mundo dancístico y operístico tras los comentarios denostativos de su ídolo.

La Scala de Milán, el legendario teatro italiano donde se han presentado leyendas como Maria Callas o Luciano Pavarotti, publicó también un video en sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente, dirigido al actor: “A alguien le importa. Y si nos visitas, puede que a ti también”.

El equipo de la Wiener Staatsoper en Viena salió a las calles para que fuera la gente quien expresara su opinión al respecto. “¡Por supuesto, tuvimos que seguir esta afirmación inmediatamente y nos preguntamos! ¿A la gente realmente le importa la ópera y el ballet?”, señaló la compañía junto a un video publicado en sus redes sociales, en el que su público dejó en claro la importancia de estas artes en la comunidad de la ciudad y en el mundo.