El mensaje de Salma Hayek a Sheinbaum por apoyo al cine

Durante su reunión con Claudia Sheinbaum, Salma Hayek dio a conocer los incentivos que la actual administración implementará para el desarrollo y producción de películas y series en México.

De acuerdo con Salma Hayek, serán una serie de incentivos fiscales que permitirán que las producciones no “huyan del país”, afirmando que en anteriores gobiernos era difícil hacer una película o serie en México debido a que no existían estos apoyos.

Salma Hayek agradece a Claudia Sheinbaum por el apoyo al cine mexicano

Durante su intervención, Salma Hayek le agradeció personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues mencionó que durante años la comunidad del cine en México buscó los incentivos.

Aunque Salma Hayek, su equipo, así como muchas otras personas siempre tuvieron la información y buscaron los apoyos, estos se negaron; afirmando que tal vez lo que no se tenía era “a esta presidenta”.

Además también destacó el apoyo recibido por las gobernadoras de Quintana Roo y Veracruz, Mara Lezama y Roció Nahle, quienes estuvieron con la iniciativa de la actriz y productora desde el inicio.

Quienes la llevaron, la educaron y la “elevaron”, sintiendo una diferencia con reuniones que tuvo en el pasado donde buscó apoyo para poder desarrollar un proyecto audiovisual.