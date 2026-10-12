Madre Siniestra es número 1 en taquilla para abrir la temporada de Halloween

Madre Siniestra inicia la temporada de Halloween como número 1 en taquilla, superando todas las críticas de los medios y del público que la ponen como una de las peores películas del año.

Lo curioso es que Madre Siniestra sigue enterrando en taquilla a Digger, que a pesar de todo no levantó en su segundo fin de semana; mientras que Hechizo de Amor 2 se va siendo otro fracaso de Warner Bros.

Madre Siniestra logra ser número 1 en taquilla

Con unos discretos 45 mdd (820 mdp) en todo el mundo, Madre Siniestra se coloca como la película número 1 en la taquilla mundial, posiblemente potenciada por el inicio de la temporada de Halloween.

A pesar de sus críticas, Madre Siniestra es otro éxito de Universal en este año, pues tuvo un presupuesto de 19 mdd (346 mdp), por lo que solo necesita 60 mdd (mil mdp) para ser un éxito, algo que logrará en unos cuantos días.

Además, le ayuda que se estrenó una semana antes de Street Fighter, que podría quitarle pantallas y audiencia en los próximos días.

Asimismo, su estreno a inicios de octubre le ayuda a no competir con otros estrenos o reestrenos de terror que seguramente llegarán el 31 de octubre, como es el caso de Clayface de Warner Bros.

Madre Siniestra llegó a hundir a Digger en taquilla

La taquilla de Madre Siniestra también provocó que Digger se siga hundiendo, con unos lamentables 35 mdd (637 mdp) en todo el mundo, mucho menos que la película de Universal.

Está claro que Digger ya no tiene salvación con un presupuesto de 160 mdd (2.9 mil mdp), por el que necesitaba por lo menos 400 mdd (7.2 mil mdp) para ser un éxito.

De hecho, la salida de Street Fighter y Clayface simplemente acabarán por mandar al fondo de la cartelera a la película de Alejandro González Iñárritu.

Habrá que ver si su llegada a streaming y tal vez formato digital y físico, le ayuden un poco a solventar todas las pérdidas que tendrá.

Hechizo de Amor 2 se va de la taquilla con el estreno de Madre Siniestra

Siguiendo con el desastre de año de Warner Bros., Hechizo de Amor 2 termina su recorrido en taquilla con el estreno de Madre Siniestra, recaudando apenas 103 mdd (1.8 mil mdp) en todo el mundo.

Esto de un presupuesto de 75 mdd (1.3 mil mdp), necesitando alrededor de 230 mdd (4.1 mil mdp) para ser un éxito; algo que tampoco logrará en sus últimas semanas en cines del mundo.

Con esto, Warner Bros. ha tenido un 2026 lleno de fracasos, salvo algunas excepciones como Cumbres Borrascosas al inicio del año.

Habrá que ver si la ahora subsidiaria de Skydance logra remontar con la llegada de Clayface y Dune Part 3 en esta recta final del año.