El día Victoria Ruffo obligó a su hijo, José Eduardo, a devolver un coche deportivo que le regalaron

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo, contó una gran anécdota: recibió un Camaro y lo regresó por órdenes de su mamá.

José Eduardo Derbez relató durante el programa que conduce, Miembros Al Aire, que en una ocasión recibió un auto deportivo después de haber cuidado a un amigo que se encontraba bajo los efectos del alcohol; sin embargo, su mamá, Victoria Ruffo, no estuvo de acuerdo con el lujoso regalo y lo obligó a regresarlo.

¿Por qué José Eduardo recibió un Camaro de regalo?

El actor y conductor José Eduardo Derbez contó una particular anécdota frente a Facundo, Paul Stanley y Mau Nieto durante el programa del que forma parte, Miembros Al Aire: “Yo me fui a cenar con un amigo, que también era amigo de la familia, de varios amigos y pues tomamos un poco”, comenzó el hijo de Eugenio Derbez.

Derbez sorprendió a sus compañeros de programa con su anécdota. (Instagram – @jose_eduardo92)

José Eduardo detalló que se encontraban en Mazatlán, pero que su amigo, del que nunca reveló el nombre, tenía un vuelo a las 7:00 a.m. del día siguiente, algo que Derbez sabía: “Le dije: ‘Güey, pues ya vámonos a dormir, ya echamos trago’, ya estábamos muy tomados”.

El hijo de Victoria Ruffo aceptó sentir flojera por tener que cuidado a su amigo que estaba más tomado que él y cuya esposa le pidió a José Eduardo cuidarlo ya que ella tuvo que regresarse antes a CDMX: “Literal lo llevé a su cuarto, lo aventé a su cama, traía su carterita bien cargadita, le dije ‘Oye, ahí está tu dinero’”, e incluso lo grabó antes de salir del cuarto para demostrar que lo había dejado en su habitación.

José Eduardo cuidó a su amigo después de la cena. (Instagram – @jose_eduardo92)

“Al día siguiente me marca la esposa y me dice: ‘¿Dónde está este ca****?, lo último que me dijeron es que lo habían detenido en el aeropuerto’”, continuó José Eduardo, quien le aseguró a la esposa de su amigo que lo había dejado en su cuarto.

José Eduardo fue a la habitación de su amigo, de quien afirma no es famoso, para saber qué pasó. El actor relató que su amigo se tomó una pastilla para dormir al llegar al cuarto y cuando iba hacia el aeropuerto se tropezó y se rompió dos dientes. Cuando llegó al aeropuerto lo detuvieron y lo regresaron al hotel.

José Eduardo es conductor de Miembros Al Aire. (Instagram – @jose_eduardo92)

La reacción de José Eduardo y Victoria Ruffo al lujoso regalo

“Como una semana, dos semanas después”, contó José Eduardo, “me dijo, güey, te mando un Camaro”, que es un automóvil deportivo lujoso. Derbez continuó relatando cómo recibió el auto deportivo que su amigo le regaló: “Me lo mandó a mi casa y yo le dije ‘Esto es demasiado, pero sí te lo acepto’”.

Victoria Ruffo obligó a José Eduardo a regresar el Camaro. (Instagram – @jose_eduardo92)

El conductor afirmó ser muy joven cuando esto sucedió y añadió: “Mi mamá se enteró… y me dijo ‘Tienes que devolver ese regalo’”. José Eduardo siguió la petición de Victoria Ruffo y entregó el Camaro a su amigo.

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Esta es una anécdota más que confirma la gran relación que tienen Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez mantienen, incluso ahora que él ya es papá de Tessa, su hija junto a Paola Dalay que nació en junio de 2024 y con quien Victoria Ruffo ha compartido diversas fotografías en su cuenta de Instagram, presumiendo su faceta como abuela.