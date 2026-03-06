El “acelerador” oculto del envejecimiento: cómo impacta no tener suficiente magnesio en nuestro cuerpo

Para la sociedad y la ciencia, envejecer de manera sana y tener una buena calidad de vida en los últimos años de la vida es un objetivo al que queremos ir llegando poco a poco. Terapias génicas, pruebas de que hacer ejercicio de fuerza es lo mejor e incluso tener una buena dieta son algunas de las claves que conocemos para poder tener un envejecimiento muy saludable. Pero a esta lista ahora hay que introducir el magnesio.

En boca de todos. La suplementación de magnesio es algo que ahora mismo está bastante de moda en la sociedad en general por los supuestos beneficios que puede tener contar con unos niveles óptimos de este mineral. Pero ahora se está viendo que la deficiencia de magnesio no solo es tremendamente común a medida que envejecemos, sino que actúa como un catalizador para que nuestro cuerpo envejezca peor y más rápido.

Hay estudios. Para comprobar el efecto del magnesio en nuestra vejez, nos tenemos que ir a la investigación que ha hecho la ciencia al respecto. En este caso, en la biología del envejecimiento se guían por lo que llaman los ‘hallmarks of aging”, es decir, marcas del envejecimiento en el material genético que dictan cómo y por qué nuestras células se deterioran.

Aquí una revisión de 2024 puso sobre la mesa que el magnesio está directamente relacionado con todos y cada uno de estos marcadores. Hablamos de inestabilidad del ADN, acortamiento de los telómeros, que son fundamentales para proteger el material genético, disfunción de las mitocondrias, que son las ‘fábricas de energía’ y la temida inflamación crónica.

Y se ha visto. Estudios hechos en el laboratorio ya nos habían advertido de esto. En el año 2008 se demostró que cuando se cultivaba un tipo de célula humana en un entorno pobre de magnesio, esta entraba en una senescencia programada. Es decir, envejecen de golpe.

Aquí se vio cómo los marcadores de envejecimiento tisular comenzaban a aumentar y los telómeros se acortaban de una manera rápida. Básicamente, la célula pierde su capacidad de repararse y entra en un modo de “jubilación anticipada”.

Sus consecuencias. Este envejecimiento celular acelerado no solo se queda en el microscopio, sino que tiene grandes consecuencias en el cuerpo humano que se traduce en lo que en medicina se conoce como ‘inflammaging‘, es decir, la inflamación crónica de bajo grado que se asocia a la edad.

De esta manera, el déficit crónico de magnesio favorece la producción de radicales libres y citoquinas proinflamatorias, y esta cascada oxidativa tiene un impacto directo en la proteína Klotho, conocida popularmente como la “proteína antienvejecimiento”. Y es que esta proteína protectora de nuestras células, sin el magnesio, parece que funciona bastante peor.

En el día a día. Aquí la ciencia apunta a que tener niveles bajos de magnesio en sangre aumenta hasta en un 24% el riesgo de padecer demencia y deterioro cognitivo. Y en el caso del músculo, se presenta una pérdida de masa y fuerza muscular, que es uno de los grandes peligros que hay en la tercera edad.

¿Por qué hay un déficit? A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve ineficiente procesando este mineral, lo que se traduce en que el intestino absorbe menos magnesio de los alimentos y los riñones excretan más a través de la orina. Si a esto le sumamos dietas que pueden ser más pobres a ciertas edades, junto a las enfermedades asociadas a la edad más típicas, como la diabetes tipo 2 el resultado puede ser una caída en el magnesio.

En Xataka

El mayor estudio sobre alimentación sostenible lo confirma: la proteína vegetal gana la partida

La suplementación. Aunque puede ser muy fácil, viendo todo esto, comenzar a tomar pastillas de magnesio a diario, la verdad es que no es necesario. En este caso, el enfoque clínico que se plantea es tener una suplementación personalizada con una dieta rica en magnesio, con más verduras de hojas verdes y legumbres. Pero además, también es importante medir con una analítica cuánto magnesio tenemos en sangre para decidir si tomar suplementación o no.

El problema es que a día de hoy tener un suplemento de magnesio está al alcance de cualquiera, al encontrarlo mismamente en los lineales de los supermercados. Pero hay que insistir en que, antes de comenzar a tomar una pastilla, hay que ver si de verdad la necesitamos.