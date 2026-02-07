Ejecutan a un hombre en la colonia Las Adelitas

La noche de este sábado un hombre fue privado de la vida en el cruce de las calles Simón Sigala y Toltecas, en la colonia Las Adelitas, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, los elementos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de distintas corporaciones policiacas para resguardar la escena del crimen, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento correspondiente y recabaron indicios relacionados con el homicidio.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del C-7, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.