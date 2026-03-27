Ejecutan a hombre frente a domicilio en la colonia Alfredo Chávez

Chihuahua, Chih.— Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue ejecutado la noche de este viernes en el cruce de las calles Río Bravo y Río Papaloapan, en la colonia Alfredo Chávez, generando una fuerte movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba al exterior de un domicilio cuando fue atacada a balazos por sujetos armados. El hombre presentó impactos de arma de fuego en brazos y cabeza, quedando sin vida junto a un vehículo Nissan Tsuru estacionado en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y procedieron a acordonar la escena para preservar evidencias, mientras personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes. En el área fueron localizados al menos ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.