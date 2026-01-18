Ejecutan a hombre en silla de ruedas en la colonia Jardines de Oriente

Un hombre en silla de ruedas de aproximadamente 34 años, fue ejecutado a balazos por un sujeto en el cruce de las calles isla de Pascua e Islas Canarias en la colonia Jardines de Oriente.



Los hechos ocurrieron pasadas las 11 de la noche del sábado cuando la persona se encontraba al exterior del domicilio, fue sorprendida por un sujeto que decía una sudadera negra, quien disparó en su contra.



Aunque el hombre había quedado herido en el lugar, conforme pasaron los minutos, terminó perdiendo la vida, antes de poder ser atendido por una ambulancia.



Elementos de criminalística de la Fiscalía General del Estado, acudió al lugar para levantar los reportes correspondientes, mientras que también se movilizó la Guardia Nacional del ejército mexicano, así como la policía municipal.