Ejecutan a hombre en la colonia Revolución; murió tras refugiarse en una vivienda

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en el cruce de las calles Del Magisterio y Belisario Domínguez, en la colonia Revolución, luego de ser atacado por sujetos armados cuando caminaba por el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima logró correr para ponerse a salvo e ingresó a un domicilio que tenía el portón abierto, donde pidió auxilio. Sin embargo, minutos después perdió la vida a consecuencia de dos heridas de proyectil de arma de fuego en el pecho.

Elementos de la célula BOI fueron los primeros en arribar al lugar y confirmaron el fallecimiento del hombre, por lo que procedieron a acordonar la zona. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y peritos iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras que el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de la necropsia de ley.