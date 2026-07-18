Ciudadanos participan en la plataforma de César Jáuregui para construir el futuro de Chihuahua

Cada vez más chihuahuenses comparten las necesidades de sus colonias y proponen soluciones a través de cesarjauregui.com.mx

Chihuahua, Chih.- Cada vez más ciudadanos se suman a la plataforma cesarjauregui.com.mx, el espacio impulsado por César Jáuregui para escuchar de manera directa las necesidades de las colonias, barrios y comunidades, así como las propuestas de quienes buscan contribuir a la construcción del Chihuahua del futuro.

La herramienta, que comenzó a difundirse a través de las redes sociales de César Jáuregui, ha registrado una respuesta positiva por parte de la ciudadanía gracias a su facilidad de uso y a la posibilidad de establecer una comunicación directa sobre los temas que más preocupan a quienes viven la ciudad todos los días.

“La mejor forma de resolver los problemas de Chihuahua es empezar por escuchar lo que la gente vive. Este espacio nace para eso: escuchar, ordenar las prioridades y construir soluciones junto con las y los chihuahuenses”, expresó César Jáuregui.

El proyecto parte de tres principios fundamentales: resolver, comenzando por escuchar lo que la gente vive; unirnos, trabajando sobre aquello que verdaderamente importa, aun cuando existan diferencias; y avanzar, construyendo rutas posibles, medibles y responsables para atender las necesidades de la ciudad.

Jáuregui señaló que la plataforma permitirá conocer de primera mano las inquietudes y propuestas de quienes viven en cada colonia, para identificar las prioridades de la ciudad y fortalecer una agenda construida desde la participación ciudadana.

“Quiero que sea muy fácil escuchar a la gente. Las mejores ideas no nacen detrás de un escritorio; nacen en las calles, en las colonias y en las conversaciones con quienes viven todos los días la realidad de nuestra ciudad”, afirmó.

Las personas interesadas en participar pueden ingresar a cesarjauregui.com.mx, donde encontrarán un formulario sencillo para compartir las necesidades de su colonia, proponer soluciones y aportar ideas para seguir construyendo un mejor Chihuahua.