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Lluvia refresca distintos sectores de la capital; norte de la ciudad registra la mayor intensidad

La tarde de este sábado se registraron lluvias en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua, siendo el norte de la capital donde se presentó la mayor intensidad de las precipitaciones, particularmente a la altura del Periférico de la Juventud.

La lluvia estuvo acompañada de cielo nublado y provocó una disminución en la temperatura, además de pavimento mojado, por lo que automovilistas redujeron la velocidad para evitar percances en las principales vialidades.

Autoridades exhortaron a la población a conducir con precaución, mantener la distancia entre vehículos y evitar cruzar zonas con acumulación de agua, ya que las precipitaciones podrían continuar de manera intermitente durante las próximas horas.

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