Reúne Alan Falomir a más de 2000 chihuahuenses en favor de Chihuahua

Más de 2,000 personas se dieron cita este sábado para participar en un encuentro encabezado por Alan Falomir, donde agradeció el respaldo de los asistentes y compartió un mensaje sobre el trabajo realizado en favor de la ciudad.

Durante su intervención, Falomir destacó los avances alcanzados en los últimos años al frente de la JMAS Chihuahua, impulsando acciones para fortalecer los servicios de agua potable y drenaje, además de promover, como nunca antes, la cultura del cuidado y uso responsable del agua.

Asimismo, señaló que todo servidor público debe desempeñar su labor con vocación de servicio y cercanía con la ciudadanía a fin de atender de manera efectiva las necesidades de las familias chihuahuenses.

Falomir hizo un llamado a construir un frente común rumbo al 2027 para defender nuestro municipio frente a las decisiones federales centralistas que, dijo, afectan a Chihuahua.

Enfatizó en la importancia de evitar que políticas destructivas como las que ha llevado a cabo Morena en otras partes del país, lleguen a nuestro municipio.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo de los asistentes y reiteró su compromiso de seguir trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, por el bienestar de Chihuahua.