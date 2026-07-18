Consolidan en Chihuahua nuevo capítulo de Grotto Internacional en favor de la niñez

La masonería chihuahuense reafirmó su compromiso con la solidaridad, la filantropía y el servicio a la sociedad al impulsar las acciones de la Fundación Humanitaria Grotto, organización dedicada a brindar apoyo a niñas y niños con discapacidad y necesidades especiales.

Este fin de semana quedó formalmente establecido en la ciudad de Chihuahua Alzahara Grotto, marcando una nueva etapa en la expansión de Grotto Internacional en el estado. Su labor está inspirada en el principio de “Good Fellowship” (Buena Fraternidad), promoviendo el servicio desinteresado y la atención a las causas más nobles, especialmente el apoyo a menores con padecimientos maxilofaciales complejos y otras condiciones que requieren atención especializada.

Como parte de la ceremonia fue presentada la campaña “Cada Niño Importa”, iniciativa que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de generar mayores oportunidades para la niñez, fomentar la inclusión y respaldar a las familias que diariamente enfrentan los desafíos derivados de alguna condición de discapacidad.

El acto contó con la distinguida presencia de Marty Haley, Gran Monarca de Grotto Internacional; Joel Ávalos Estrada Diputado Gran Maestro de la Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua,, en representación de Guillermo Trejo Neder Muy Respetable Gran Maestro; Jay Hicks, miembro del Consejo de Administración de la Grotto Humanitarian Foundation; Israel Gines, Monarca de Sitara Grotto de El Paso, Texas; Robin Lozano, exMonarca de El Paso TX; Pedro Treviño, Monarca de Grotto en Nuevo León, así como Avi Nash, Past Monarch de Sitara Grotto y Diputado de Distrito del Consejo Supremo.

Durante la ceremonia también se tomó protesta a los dignatarios y oficiales que encabezarán los trabajos de Alzahara Grotto Chihuahua, quedando integrada la directiva por César Ramos como Monarca; Cayetano Grijalva, Presidente de la Corte Suprema; Javier Rentería, Maestro de Ceremonias; Javier Vega, Tesorero; Jesús Aarón González, Secretario, Raúl Alfaro, como Orador; Cristian Iberri Profeta; Iván Lopez; Daniel Ávalos y Francisco Terrazas

Con este importante paso, la masonería chihuahuense fortalece su vocación de servicio, consolidando un proyecto que promoverá la fraternidad, la solidaridad y el trabajo permanente en favor de las niñas y los niños que más lo necesitan, sumando esfuerzos con Grotto Internacional para llevar esperanza, atención y mejores oportunidades a las familias de Chihuahua.