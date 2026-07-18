Comisionada Norma Ledezma entabla mesa de trabajo con víctimas de delitos en Baborigame, Guadalupe y Calvo

Con el firme objetivo de garantizar el acceso a la justicia y brindar atención integral en las regiones más vulnerables del estado, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledezma, participó en una jornada de trabajo con familias víctimas de delitos en la comunidad de Baborigame.

El encuentro, convocado en estrecha coordinación con la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria, permitió dar un seguimiento puntual a los planes de atención personalizados que la institución implementa en la zona.

Mediante un ejercicio de escucha activa, la Fiscalía General del Estado a través de la Agencia Estatal de Investigación, Agentes del Ministerio Público y personal de la CEAVE actualizaron las necesidades prioritarias de 35 núcleos familiares en los rubros educativo, jurídico, laboral, psicosocial y asistencial, abarcando la atención a 155 personas.

Como parte de la política de cercanía de la CEAVE, la comisionada brindó atención directa a nuevas familias que solicitaron apoyo. En respuesta, el equipo especializado realizó entrevistas para su incorporación inmediata al esquema de atención integral y brindó acompañamiento jurídico a una familia para la interposición de su denuncia correspondiente.

“La justicia no puede depender de la distancia. Para la CEAVE, estar aquí en Baborigame no es una opción, es un deber. Detrás de cada denuncia hay una vida, una historia y una familia que busca paz. Nuestro trabajo es salir de las oficinas, llegar a donde está el dolor y garantizar que ninguna víctima en Guadalupe y Calvo se sienta sola en su camino hacia la verdad y la justicia”, enfatizó la comisionada Norma Ledezma.

Con estas acciones, la CEAVE reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad civil, manteniendo una política de puertas abiertas para dignificar la atención a quienes han sido víctimas del delito, sobre todo, en las zonas más alejadas del estado.