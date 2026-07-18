Muere hombre tras volcadura de vehículo RZR en Santa Isabel; otro resulta lesionado

Un hombre de 36 años perdió la vida y otro más resultó lesionado luego de la volcadura de un vehículo recreativo tipo RZR ocurrida al interior de un complejo de viviendas campestres, ubicado cerca del cruce de las calles Centenario y Cerco, en el poblado de Santa Isabel.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Santa Isabel, así como paramédicos de Cruz Roja del mismo municipio, quienes brindaron atención a los ocupantes del vehículo y confirmaron el fallecimiento de uno de ellos. De manera preliminar, la víctima fue identificada como Miguel Ángel Delgado Rentería, originario de Ciudad Juárez.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y se hizo cargo del levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.