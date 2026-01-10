Ejecutan a dos hombres al interior de una barbería en la colonia Unidad; uno más resulta lesionado

Dos hombres fueron ejecutados a balazos y uno más resultó lesionado en un ataque armado registrado al interior de una barbería denominada Masters, ubicada sobre la avenida de la Unidad, en el cruce con la calle de la Promoción, en la colonia Unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, dejando como saldo a dos víctimas mortales y un hombre herido por impacto de bala en una pierna.

Al sitio acudieron inicialmente elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el hecho solicitaron el apoyo de una ambulancia. Paramédicos de URGE arribaron al lugar y corroboraron que dos personas ya no contaban con signos vitales, mientras que el lesionado fue atendido y trasladado a un hospital para su atención médica.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena del crimen, en tanto que agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencia y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni la identidad de las víctimas. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque.