Ejecutan a joven de 16 años en Cuauhtémoc

A las 20:12 horas del 6 de abril, la Policía Municipal acudió a las calles Michoacán y 18 de la colonia Reforma, ya que se informó que había una persona lesionada.

Al llegar los oficiales tuvieron a la vista a un grupo de personas auxiliando a un hombre joven que se encontraba tirado e inconsciente sobre la calle.

A simple vista se le apreciaban heridas por proyectil de arma de fuego en varias partes del cuerpo.

Acuden paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la persona y confirmaron que ya no presentaba signo vitales.

En el lugar de localizaron aproximadamente 9 casquillos percutidos calibre 9 mm.

Una joven identificó a la víctima por las iniciales J.G.G., de 16 años de edad.

Expresó que momentos antes dos hombres llegaron caminando y atacaron al adolescente a balazos para luego huir a bordo de un auto Malibu, en color gris.

Se hizo cargo de la escena personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.