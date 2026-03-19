Egresados de la FMyCB de la UACH obtienen Premio Nacional “Dr. Mario González Ulloa”

Tres egresados del posgrado en Cirugía Plástica y Reconstructiva ofertado por la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) obtuvieron los máximos galardones en el Premio Nacional “Dr. Mario González Ulloa”, otorgado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER).

Se trata de la Dra. Mariana Baeza Salcido, el Dr. Juan David Martínez y el Dr. Claudio Reyes Montero. Cabe destacar que el Dr. Juan David Martínez y el Dr. Claudio Reyes Montero se desempeñan actualmente como docentes de la UACH en la asignatura de Clínica Quirúrgica.

Este prestigioso reconocimiento distingue la excelencia en investigación dentro de esta especialidad. En su edición más reciente, los tres principales lugares fueron obtenidos por médicos formados en esta casa de estudios:

Primer lugar: “Estrategias perioperatorias modificables y su impacto en la supervivencia del colgajo libre microvascular: revisión sistemática”, elaborado por la Dra. Mariana Baeza Salcido.

Segundo lugar: “Valor de los índices inflamatorios y sus deltas perioperatorias en la asociación con complicaciones menores de cirugía de contorno corporal”, presentado por el Dr. Juan David Martínez.

Mención honorífica: “¿Puede una inteligencia artificial pensar como un cirujano? Evaluación objetiva de heridas en un modelo experimental”, presentado por el Dr. Claudio Reyes Montero.

Con estos resultados, se consolida el quinto año consecutivo en el que egresados del programa de Cirugía Plástica de la UACH se posicionan dentro de los primeros lugares a nivel nacional, reafirmando la calidad académica y el liderazgo de esta institución en la formación de especialistas.

Estos logros reflejan el alto nivel académico y de investigación que distingue a los egresados de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH, quienes demuestran con hechos que la excelencia y el conocimiento trascienden fronteras.

Hoy, más que nunca, se reafirma que la Universidad Autónoma de Chihuahua es semillero de talento, disciplina y orgullo para nuestro estado. Estos logros posicionan a sus egresados como referentes nacionales y agentes de cambio en el ámbito de la salud.

La UACH extiende una afectuosa felicitación a la Dra. Mariana Baeza Salcido, al Dr. Juan David Martínez y al Dr. Claudio Reyes Montero, así como a sus familias y a los cuerpos académicos que han contribuido a su formación. Su triunfo es, sin duda, el triunfo de toda la comunidad universitaria y del estado de Chihuahua.