EE.UU. emite alerta de seguridad para cinco estados de México tras abatimiento de ‘el Mencho’

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para cinco estados de México, derivado de la quema de vehículos y bloqueos carreteros por el abatimiento de ‘el Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Embajada de EE.UU. en México pidió a los ciudadanos estadounidenses que se refugien hasta nuevo aviso.

La alerta de seguridad de EE.UU. tras el abatimiento de ‘el Mencho’ aplica para los estados de:

Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara

Tamaulipas, incluyendo Reynosa

Michoacán

Guerrero

Nuevo León

Se exhorta a evitar las áreas cercanas a la actividad policial, monitorear medios locales para obtener actualizaciones y seguir las instrucciones de autoridades.

Asimismo, se invita a mantener informados de su ubicación y bienestar a familiares y amigos, y en caso de ser necesario, llamar al 911.

Abaten a ‘el Mencho’, líder del CJNG

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho‘, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en Jalisco.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Las autoridades no han detallado hasta el momento el saldo total de la acción ni si hubo más personas detenidas o abatidas, mientras se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Oseguera Cervantes, de 56 años y alias ‘el Mencho’, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

El CJNG es uno de los cárteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado.

Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE