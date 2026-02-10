EE.UU. cederá dos mandos claves de la OTAN a aliados europeos

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido traspasar a aliados europeos la responsabilidad de dos centros de mando conjuntos de la OTAN actualmente dirigidos por oficiales estadounidenses, en línea con su presión para que Europa asuma una mayor carga en la defensa del continente, informó Politico.

Según estas informaciones, Washington ha propuesto que el Reino Unido se haga cargo del Mando Conjunto de la OTAN en Norfolk (Virginia) y que Italia asuma el Mando Conjunto en Nápoles, ambos hoy bajo dirección de oficiales de EE.UU. Al mismo tiempo, Estados Unidos quiere quedarse con el control del principal cuartel de mando de todas las fuerzas navales aliadas, el Allied Maritime Command (MARCOM), con sede en Northwood, en el condado inglés de Hertfordshire, que actualmente está dirigido por un almirante de la Marina Real británica.

Aunque aún no se ha fijado un calendario para estos relevos, la decisión está tomada, señalaron los informantes. Una fuente de la OTAN dijo a Reuters que la medida está relacionada con la “planificación de futuras rotaciones” y que se proporcionarán más detalles a su debido tiempo.