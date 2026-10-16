Ecuador afronta su peor crisis eléctrica y Noba anuncia toques de queda

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un acto de entrega de helicópteros en la Base Aérea de Salinas, en la mitad sur de la costa ecuatoriana. Foto Europa Press

Quito. El gobierno de Daniel Noboa obligó a “desconexiones” de energía eléctrica a más de nueve mil empresas durante 72 horas para evitar los apagones en los hogares, pero ni con ello evitó que desde el miércoles último la mayoría de ciudades del todo Ecuador amaneciera con cortes que impidieron el normal desarrollo de las actividades comerciales y educativas. A eso se suma el anuncio realizado por el propio presidente de que este sábado 17 de octubre se realizará “un mantenimiento preventivo al sistema de transmisión de energía eléctrica” de todo el país.

“Vamos a hacer mantenimiento e inversión en nuestra red de transmisión y en las distribuidoras, y asegurar el servicio (energía eléctrica) para lo que se viene en los peores meses de El Niño”, dijo Noboa, en una entrevista radial, en la cual no explicó si eso implicaría apagones, por cuánto tiempo ni en qué ciudades o regiones del Ecuador. Eso sí, anunció que desde el 1 al 15 de noviembre, algunas “provincias de la Costa” tendrán toque de queda para “asegurar el combate a las bandas criminales”.

Una semana antes, en otra entrevista, aseguró que las familias no se verían afectadas, pero desde el último fin de semana hay cortes sin anuncio previo en varias ciudades de hasta 18 horas diarias, con lo cual se afectan los negocios pequeños y el mantenimiento de los productos en las refrigeradoras en esta época de mucho calor en las zonas costeras.

El severo déficit energético nacional es de 1.391 megavatios y el vertiginoso descenso de las reservas hídricas en las principales hidroeléctricas, por encima de las previsiones oficiales, desató la reacción ciudadana por la falta de aviso previo y la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio, además de las denuncias de los empresarios sobre pérdidas económicas por encima de los mil millones de dólares por las desconexiones obligatorias.

Los gremios empresariales advirtieron sobre riesgos para el empleo, la producción y las exportaciones, pues indican que para solventar la carencia de energía han tenido que invertir en generadores propios sacando fondos previstos para gastos operativos y de pago de sueldos para lo que resta del año. En varias empresas y centros comerciales han optado por la generación propia, lo que implica combustible, mantenimiento y gastos adicionales.

La Federación de Exportadores, en un comunicado de prensa, denunció que 75 por ciento del volumen de la carga exportada corresponde a productos perecederos. Por eso pidió al gobierno garantizar electricidad en puertos, centros de refrigeración y almacenamiento. El sector lácteo, por su parte, advirtió que procesa 1,8 millones de litros diarios y genera 4.000 empleos directos, que podrían afectarse de prolongarse la crisis eléctrica.

El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, confirmó el impacto para sostener la producción de sus empresas, pues su producto principal y el de mayor exportación, el camarón, requiere refrigeración permanente.