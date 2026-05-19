Durante cateo, detiene COE a dos hombres en posesión de armas de fuego, cartuchos y mariguana

A través de una orden de cateo ejecutada en un domicilio de Ciudad Juárez, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quienes se identificaron como Héctor V. H. y Trinidad V. G., por encontrarse en posesión de armas de fuego, cartuchos útiles y droga.

Derivado al seguimiento de una carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público del Centro de Oraciones Estratégicas (COE), obtuvo de un Juez de Control, la autorización para ingresar a una vivienda ubicada en el cruce de las calles Mojarra y Privada Mojarra, de la colonia Puerto Anapra, en donde aseguraron lo siguiente:

Un arma tipo fusil, color café, con la leyenda Remington, abastecida con seis cartuchos con la leyenda 30/06 SPRG/RP.

Un arma tipo fusil, color negro, con la leyenda Spike Tactical Apopka, abastecida 20 cartuchos útiles con la leyenda 223 milímetros.

Un arma tipo fusil de postas, color café y negro, con la leyenda HY-SCORE AIR RIFLE.

Una pistola, color negro y gris con la leyenda TAURUS, abastecida con tres cartuchos útiles.

Un cargador metálico color negro con la leyenda C PRODUCTS DEFENSE MADE IN USA 5.56

Cinco cajas que contenían 79 cartuchos útiles de calibres .9 y .223 milímetros.

15 plantas con las características propias de la marihuana, así como dos bolsas de plástico que contenían la hierba, con un peso de 12 gramos.

Durante la revisión policial, elementos del Ejército Mexicano brindaron seguridad en el perímetro del domicilio mencionado.

Los detenidos de 19 y 34 años de edad y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones por los delitos contra la salud y contra la ley federal de armas de fuego.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).