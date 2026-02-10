Dron israelí mata a dos palestinos en Gaza; uno de ellos iba en bicicleta

Deir Al-Balah, Franja de Gaza. Dos palestinos, uno en bicicleta y otro iba caminando, murieron al ser alcanzados por un dron israelí el martes, informaron funcionarios del hospital, marcando las últimas muertes desde un alto al fuego en octubre que no ha acabado con los ataques mortales en la Franja de Gaza.

El Hospital Mártires de Al-Aqsa indicó que los dos hombres fueron alcanzados cerca de la línea de tregua que divide Gaza, con una mitad bajo control militar israelí. Fueron alcanzados en el este de Deir al-Balah, agregó el hospital, añadiendo que también recibió el cuerpo de una mujer que abatida por disparos israelíes en el campamento de refugiados central de Maghazi.

El ejército de Israel de momento no ha respondido a las preguntas sobre ninguno de los ataques. Anteriormente ha dicho que sus fuerzas solo responden a violaciones del alto al fuego o ataques a sus soldados.

El Ministerio de Salud de Gaza informó el martes que 586 palestinos han perecido desde el inicio de la tregua, elevando el total acumulado a 72.037 muertos desde el comienzo de la ofensiva de Israel. El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Los ataques israelíes han interrumpido repetidamente la tregua desde que entró en vigor el 10 de octubre. El creciente número de víctimas palestinas ha llevado a muchos en Gaza a decir que sienten que la guerra ha continuado sin cesar.

Sin embargo, partes del acuerdo delineado en el alto al fuego del año pasado están avanzando. Después de una primera semana caótica, los funcionarios dicen que más palestinos están entrando y saliendo de Gaza hacia Egipto a través del cruce reabierto de Rafah. Los planes para una fuerza internacional de mantenimiento de la paz destinada a proporcionar seguridad en Gaza también están comenzando a tomar forma.

Indonesia —el país con mayor población musulmana del mundo— anunció el martes que su ejército ha comenzado a entrenar personal para servir en Gaza, específicamente para la reconstrucción y respuesta humanitaria. El jefe de Estado mayor del ejército indonesio declaró que entre 5.000 y 8.000 elementos se están preparando para desplegarse.

Vahd Nabyl Achmad Mulachela, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, indicó que las tropas indonesias no participarán en el desarme, uno de los elementos más polémicos y no resueltos del plan de paz.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo a la Asamblea General de la ONU en octubre que su país planeaba contribuir con tropas, incluso cuando no estaban claros los detalles sobre el papel y mandato de la fuerza. El compromiso se produjo mientras Prabowo buscaba estrechar lazos con el presidente estadounidense Donald Trump.

Israel y Hamás siguen divididos sobre el cronograma y el alcance de la retirada de Israel y la desmilitarización del enclave después de casi dos décadas de gobierno de Hamás.

La Fuerza Internacional de Estabilización temporal delineada el año pasado en el plan de paz de 20 puntos de Trump —entre los componentes clave de ese esfuerzo— se concibe como una fase posterior del plan.

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel y mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, el 7 de octubre de 2023. Los 251 rehenes tomados en el ataque fueron devueltos a Israel en varios acuerdos de alto el fuego, y los restos del policía israelí Ran Gvili —el último cuerpo en Gaza— fueron encontrados y devueltos en enero, allanando el camino para el avance del acuerdo. La guerra ha provocado protestas en todo el mundo y ha traído acusaciones de genocidio que Israel niega.