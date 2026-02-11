Documento del FBI revela que carceleros habrían simulado el cadáver de Epstein

Guardias penitenciarios habrían simulado el cadáver de Jeffrey Epstein para distraer a la prensa, según un documento del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) revelado dentro de la última tanda de archivos sobre el delincuente sexual.

En una entrevista con el FBI, un jefe de guardia del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde Epstein se suicidó el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, afirmó que debido a “la gran presencia” de prensa en el exterior de la cárcel, “un funcionario de la Oficina del Médico Forense Jefe (OMCE) llamó y dijo que llegaría al muelle de carga en un vehículo negro”.

“Con el fin de de burlar a los medios de comunicación” se utilizaron “cajas y sábanas para crear lo que parecía ser un cuerpo humano”, que fue colocado en un carro blanco de la OCME, que fue seguido por la prensa, señala el documento, fechado del 16 de agosto del mismo año. El informe indica que el verdadero cadáver del magnate fue sacado en el auto negro, que salió de la cárcel “sin ser detectado”.