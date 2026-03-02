Docente investigadora de FMyCB-UACH participa en Congreso Estatal de Salud Pública

La Dra. Janette Guadalupe Moreno González, docente investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua e integrante del grupo disciplinar de Salud Pública, Biomedicina y Machine Learning, participó como ponente en el Tercer Congreso Estatal de Salud Pública, realizado en conjunto con la Primera Reunión Regional de Salud Pública Noroeste, encuentro que reunió a especialistas, académicos y profesionales del área para el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a los principales retos de la salud pública en la región.

En representación de la UACH, la Dra. Moreno González presentó la ponencia titulada “¿Por qué no todos responden igual a la metformina? Variantes del gen SLC22A1 y control glucémico (MD2)”, en la que expuso fundamentos y avances en el campo de la farmacogenética aplicada al tratamiento de la diabetes mellitus. Durante su intervención, explicó cómo las variantes del gen SLC22A1, encargado del transporte hepático de la metformina, influyen en la respuesta terapéutica individual y en el control glucémico de los pacientes, destacando la relevancia de considerar la variabilidad genética para optimizar tratamientos y avanzar hacia modelos de medicina personalizada.

La participación de la investigadora universitaria en este foro académico de alcance regional fortalece la presencia de la Universidad Autónoma de Chihuahua en espacios científicos especializados y refrenda el compromiso de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas con la investigación en salud pública, la innovación biomédica y la generación de conocimiento orientado a la atención de enfermedades crónicas de alta prevalencia, como la diabetes.

Asimismo, este tipo de contribuciones académicas consolida a la UACH como una institución generadora de conocimiento científico pertinente para la toma de decisiones en materia de salud y el desarrollo de estrategias terapéuticas más eficaces, con impacto potencial en la mejora de la calidad de vida de la población.