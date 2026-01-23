Disputa por el trasiego de drogas, posible causa de violencia en Ojinaga: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez mencionó que la violencia que se registra en los municipios de Aldama y Ojinaga se atribuye a la disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el trasiego de drogas.

Expresó que particularmente Ojinaga, por ser parte de la frontera con Estados Unidos, resulta una zona atractiva para la delincuencia organizada.

Recordó que ya se cuenta con presencia de la Defensa Nacional en la región, con quienes se tienen integradas 4 bases de operaciones, además de un trabajo adicional que tienen las fuerzas federales por lo que no hay una solicitud específica para reforzar la presencia.