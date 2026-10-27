Disparos en Madera, cancelan inauguración de calle pavimentada y suspenden clases

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado dio a conocer que este lunes se recibieron diversos reportes por detonaciones de arma de fuego en el municipio de Madera.

Al respecto, elementos de la distintas corporaciones realizaron un recorrido por los alrededores, confirmando que se escucharon disparos en la comunidad de Socorro Rivera, sin embargo, no se localizaron personas lesionadas, fallecidas o casquillos percutidos.

De manera preventiva algunas escuelas de educación básica anunciaron la suspensión de clases al menos por este día, mientras que las autoridades municipales cancelaron la inauguración de una calle pavimentada prevista para las 13:00 horas.