Disfrutan Día de la Niñez con regalos y golosinas actividad “Huellas que transforman” del CEJUM

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Cuauhtémoc llevó a cabo el festejo por el Día de la Niñez con la inauguración del trayecto lúdico “Huellas que Transforman”, en el que las niñas, niños y adolescentes jugaron y disfrutaron de regalos y golosinas.

La coordinadora de CEJUM, Rosario Chávez Quiroga, mencionó que el trayecto es un espacio diseñado especialmente para la niñez que acude a estas instalaciones, a partir de la inauguración efectuada a las 14:00 horas del día 30 de abril del 2026.

“Huellas que Trasforman”, surge al identificar la necesidad de resignificar el trayecto hacia las terapias, incorporando elementos lúdicos que favorezcan el entusiasmo, la curiosidad y el bienestar emocional desde el primer contacto con el espacio.

El objetivo principal de este proyecto, es transformar la experiencia de NNA que acuden o acompañan a sus familiares al CEJUM, creando un entorno lúdico, seguro y emocionalmente positivo que favorezca su bienestar, participación y vínculo con la institución.

En el evento estuvieron presentes la Mtra. Ana Amelia Murga Olivas. Coordinadora de la FEM, quien aportó regalos para la niñez; el licenciado Jesús Zaragoza Albarrán, Coordinador de CEAVE; y la Lic. Vianey Salas, Coordinadora de CAVIM.

Estuvieron presentes integrantes del Grupo San Antonio A. C., quienes participaron con donativos para llevar a cabo el proyecto, así como niñas, niños y adolescentes usuarias y usuarios que fueron recibidos el personal del Centro.

CEJUM Cuauhtémoc agradece a las empresas y personas que hicieron posible este proyecto. A la licenciada Tatiana Carreón Lara. Directora General de Coordinación de los Centros de Justicia Para las Mujeres del Estado, por su apoyo y aprobación del proyecto.

También al Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, por el apoyo brindado. Al Grupo San Antonio, Quiroproductos de Cuauhtémoc, Club Rotario, Pastelería Paniagua, Pastelería Lizzú, Home Paint, MAFI Proyectos y Tipografía.

De igual forma, a Sergio Alfredo Chávez Cárdenas de CENALTEC por el apoyo al personal de CEJUM, quienes mostraron su compromiso y trabajo en equipo para llevar a cabo “Huellas que Trasforman”.

Con esta iniciativa, CEJUM reafirma su compromiso de visibilizar que la justicia también es para las niñas, niños y adolescentes; que merecen espacios dignos, seguros y llenos de esperanza que acompañen su proceso y contribuyan a su bienestar integral.