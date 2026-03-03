Disenso por reforma electoral no significa ruptura con la 4T; ya hay una coincidencia del 95%, dice líder estatal del Verde

Ante las discrepancias y también coincidencias del Partido Verde con la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el dirigente estatal del PVEM y diputado local, Octavio Borunda, destacó que un posible disenso no significa que exista una ruptura con la 4T, además de recordar las declaraciones del senador Manuel Velasco, quien afirmó que ya hay una coincidencia del 95 por ciento.

“Primero hay que esperar, se iba a presentar el día de ayer formalmente la iniciativa. Según lo había anunciado la Presidenta de la República, no se presentó el día de ayer. Esperemos que en las próximas horas llegue la iniciativa. Y una vez que llegue a la Cámara de origen, que va a ser la Cámara de Diputados, pues habrá una postura del partido Verde”, afirmó Borunda Quevedo.

El líder del PVEM recordó que “hay declaraciones del senador Manuel Velasco, donde dice que hay una coincidencia en un 95 por ciento del contenido de lo que se ha socializado, de lo que va a ser la iniciativa. Pero ya que se tenga el panorama completo, el 100 por ciento, puede haber una postura del Partido Verde. El Partido Verde ha sido muy claro en que hay una coalición firme con la Presidenta de la República, y que un disenso que pudiera haberlo, no significa ruptura de la coalición”.

Respecto a que si el Verde y el PT decidieran aprobar la iniciativa de reforma electoral sería un “suicidio”, según declaraciones de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, el diputado Borunda argumentó que “más que suicidio lo que tenemos que ser es muy responsables, y así lo ha señalado la dirigencia nacional del partido Verde, en que todos los temas que se han socializado son muy sensibles, no hay uno más que otro, el tema de la fiscalización, pero también lo del financiamiento público a los partidos, todos están de acuerdo en disminuir el financiamiento público, el problema es la distribución de ese recurso debe ser una distribución equitativa, porque hoy es desproporcionadamente desigual, un partido tiene en gran porcentaje de ese financiamiento público, cuando otro partido tiene una tercera parte o menos. Así que hay que estar atentos”.