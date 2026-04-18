Director de FBI amenaza con demandar a revista por acusaciones de “paranoia” y beber en exceso

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Kash Patel, amenazó con demandar tras las afirmaciones publicadas en The Atlantic, que acusan al funcionario de sufrir una profunda paranoia ante la posibilidad de ser despedido por un problema técnico que tuvo con el sistema informático interno y de presuntamente beber en exceso.

La presunta conducta, que Patel calificó como “información falsa”, alarmó a los funcionarios sobre lo que sucedería si se necesitara al FBI en una crisis nacional como un ataque terrorista.

“Eso es lo que me quita el sueño”, declaró un funcionario anónimo a The Atlantic , que publicó las acusaciones el viernes por la noche. El artículo detalla una serie de incidentes y acusaciones preocupantes.

Según la revista, el 10 de abril el director sufrió un ataque de pánico paranoico al enfrentarse a un problema técnico con un sistema informático. El informe afirma que Patel pensó que era una señal de que iba a ser despedido y, presa del pánico, comenzó a llamar a sus ayudantes y aliados.

La noticia del supuesto colapso se extendió rápidamente por Washington D.C. y la Casa Blanca recibió llamadas preguntando quién dirige realmente el FBI. Las acusaciones del artículo también refieren al supuesto consumo excesivo de alcohol de Patel.

Según el artículo, se sabe que el funcionario bebe hasta el punto de una borrachera evidente en clubes de Washington y de su ciudad natal, Las Vegas, lo que viola las normas de conducta del FBI y podría dejar al máximo responsable de la aplicación de la ley del país vulnerable a la coacción o la explotación.

Al principio de su gestión al frente de la oficina, las reuniones tuvieron que ser reprogramadas para más tarde ese mismo día para que pudiera asistir a sus copas por la noche y añadió que en varias ocasiones el equipo de seguridad de Patel tuvo problemas para despertarlo porque aparentemente estaba ebrio, y en un momento dado se solicitó “equipo de entrada forzada” de emergencia, que normalmente se utiliza en redadas de equipos SWAT y situaciones de rehenes.