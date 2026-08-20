Dakota Johnson y Role Model se separan tras un breve romance 

Dakota Johnson y Tucker Pillsbury, mejor conocido como Role Model, habían mantenido una relación discreta y hasta colaboraron juntos en una canción.

Dakota Johnson y Role Model terminaron su relación después de varios meses juntos. La actriz, de 36 años, y el cantante, de 29, habrían decidido tomar caminos separados.

Dakota Johnson y Role Model terminan su relación

Dakota Johnson y Role Model pusieron fin al romance que habían mantenido con discreción durante varios meses. La actriz y el cantante, quienes comenzaron a ser relacionados a finales de 2025, decidieron tomar caminos separados, según una fuente citada por People.

Dakota Johnson (Getty Images)

La ruptura ocurre después de que ambos incluso llevaran su cercanía al terreno musical con una colaboración en el último álbum del artista.

La pareja comenzó a ser relacionada sentimentalmente a finales de 2025, cuando fue vista cenando junta en diciembre. Un mes después, Dakota y Tucker volvieron a ser captados durante una cita en Los Ángeles, lo que aumentó los rumores sobre un posible romance.

Para abril de este año, una fuente cercana a la pareja aseguró que la relación ya era algo más que un encuentro casual: “Definitivamente es más que una aventura pasajera o un simple coqueteo”, dijo la fuente a People, y agregó que ambos habían estado saliendo “desde finales del año pasado”.

Role Model (Getty Images)

En ese momento, la misma persona explicó que a Johnson “le gusta mucho” el músico, aunque prefería avanzar con calma después de haber terminado una relación de varios años.

“A Dakota le gusta mucho, pero también se lo está tomando con calma después de su anterior relación larga”, señaló la fuente.

El romance de Dakota Johnson y Role Model también llegó a la música

Aunque Dakota Johnson y Role Model nunca hablaron públicamente de su relación, durante los meses que estuvieron juntos compartieron algunos proyectos. Uno de ellos fue una colaboración musical en el último álbum del cantante, Chuck Timely & the Hourglass.

Dakota Johnson (Getty Images)

Johnson participa en la canción “Love I You” con un fragmento hablado. Su intervención surgió de manera espontánea, luego de que la actriz llegara al estudio mientras Pillsbury trabajaba en el tema.

En el verso de la canción, ambos intercambian comentarios con un tono coqueto, dejando una pequeña muestra de la cercanía que existía entre ellos.

Role Model (Getty Images)

Antes de su relación con Dakota, Role Model estuvo vinculado sentimentalmente con la influencer Emma Chamberlain entre 2020 y 2023. Johnson, por su parte, tuvo una relación con Chris Martin desde 2017 hasta junio de 2025. El romance con el vocalista de Coldplay tuvo varias etapas y, de acuerdo con reportes, ambos estuvieron comprometidos durante años.

Dakota Johnson continuará enfocada en sus próximos proyectos cinematográficos. La actriz protagonizará Verity junto a Anne Hathaway y Josh Hartnett, y también forma parte del elenco de Three Incestuous Sisters, película en la que comparte créditos conSaoirse Ronan, Jessie Buckley y Josh O’Connor.