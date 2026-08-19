Clausuran dos centros de rehabilitación por hacinamiento y falta de medidas de seguridad

Dos centros de rehabilitación de IMAACH A.C. fueron clausurados este miércoles durante un operativo de inspección realizado de manera coordinada por autoridades municipales y estatales, al detectar condiciones de hacinamiento, riesgos estructurales y diversas irregularidades administrativas.

Las revisiones forman parte de los acuerdos establecidos en las mesas de construcción de la paz, en las que participan los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama, con el objetivo de verificar que los centros de rehabilitación operen bajo condiciones adecuadas de seguridad y cuenten con la documentación necesaria.

Durante las inspecciones se detectó sobrecupo en las instalaciones, habitaciones con riesgo de derrumbe, falta de extintores y detectores de humo, así como ausencia de salidas de emergencia.

Además, los establecimientos carecían de diversos permisos y registros indispensables para su funcionamiento, entre ellos la licencia de uso de suelo, licencia de funcionamiento, dictamen del Programa Interno de Protección Civil y el registro correspondiente ante la Comisión Estatal para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones (CEEADIC).

En el operativo participaron elementos de la CEEADIC, Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Coordinación Municipal de Protección Civil, Subdirección de Gobernación Municipal, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Secretaría de la Defensa Nacional.

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones buscan garantizar que los centros de rehabilitación de la ciudad brinden sus servicios en espacios seguros y cumplan con las disposiciones legales, priorizando la integridad y bienestar de las personas que se encuentran en proceso de recuperación.