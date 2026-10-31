Diputado de Morena pide cárcel para Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades en contratos del INE

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, exigió que se investigue a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, por presuntas irregularidades en contratos relacionados con la adquisición de materiales.

El legislador sostuvo que Taddei debe enfrentar responsabilidades administrativas y penales, e incluso afirmó que debería ir a prisión por los hechos señalados.

“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel, deben de fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales”, declaró Ramírez Cuéllar.

Asimismo, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación de oficio e intervenga de manera inmediata para asegurar los bienes y las cuentas bancarias de los grupos y empresas señalados como proveedores del organismo electoral.

Las declaraciones del diputado colocan bajo cuestionamiento los procedimientos de contratación del INE y plantean la necesidad de esclarecer las posibles irregularidades, identificar a los responsables y determinar si existieron conductas constitutivas de delito.

información de Agencias