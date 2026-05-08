Diputado Arturo Zubía entrega apoyos al campo en Jiménez para enfrentar la sequía

El diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), realizó la entrega de una importante dotación de apoyos para productores agropecuarios del municipio de Jiménez, como parte del programa estatal “Cuenta Conmigo en el Campo 2026”.

Durante el evento se entregaron 300 pacas de forraje y las primeras 29 toneladas de maíz destinadas a productores ganaderos y agricultores de la región, con el objetivo de respaldar al sector ante la intensa sequía que afecta al estado de Chihuahua.

El legislador destacó que estos apoyos forman parte del compromiso de la gobernadora Maru Campos de llevar ayuda a todos los rincones del estado, especialmente a las familias que dependen del campo y la producción agropecuaria.

“Hoy más que nunca debemos estar del lado de nuestra gente del campo. Sabemos las dificultades que están enfrentando nuestros productores por la falta de lluvias y por eso seguimos trabajando para que los apoyos lleguen directamente a quienes más lo necesitan”, expresó Arturo Zubía.

Asimismo, señaló que el sector agropecuario representa una parte fundamental de la economía y del desarrollo de Chihuahua, por lo que reiteró su compromiso de continuar gestionando programas y acciones que permitan fortalecer la actividad productiva en las comunidades rurales.

Finalmente, reconoció el esfuerzo diario de ganaderos y agricultores, quienes pese a las condiciones adversas continúan trabajando para producir el alimento de miles de familias chihuahuenses.