Entrega Marco Bonilla domo en la Primaria César Sandino

El alcalde Marco Bonilla hizo entrega de un nuevo domo en la Primaria César Sandino, el cual fue construido gracias al Presupuesto Participativo, obra que viene a mejorar las actividades deportivas, recreativas y culturales dentro del plantel.

Con esta importante obra, se benefician casi 250 estudiantes con un espacio que brinda protección contra el sol, la lluvia y el viento, permitiendo el uso de la cancha durante todo el año en condiciones más seguras y cómodas.

La obra contó con una inversión cercana a los 4 millones de pesos. Los trabajos incluyeron cimentación con zapatas aisladas y dados de concreto, estructura metálica, instalación de cubierta de lámina galvanizada, trabajos de albañilería, acabados e instalación eléctrica para iluminación.

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