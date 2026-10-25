Instalan módulo del Registro Municipal del Deporte en centros deportivos

– _Con el objetivo que atletas puedan tramitar su credencial de identificación con la que acceden a promociones en más de 70 empresas_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 25 de octubre de 2026.-*_ El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte invita a tramitar la credencial gratuita del Registro Municipal del Deporte, para la cual se instalarán módulos en el centro deportivo Sur, en el corredor Vistas Cerro Grande, hasta el 28 de octubre y en el Deportivo Niño Espino del 3 al 6 de noviembre.

Se trata de la identificación oficial al deportista chihuahuense que le brinda acceso a beneficios como descuentos y promociones en tiendas y establecimientos que son parte de una alianza para apoyar la economía en el desarrollo de atletas.

Además, para tramitarla también se cuenta con los módulos permanentes en las instalaciones del Centro Deportivo Tricentenario en avenida Homero y en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

El Registro Municipal del Deporte tiene como objetivo censar el número de atletas y personas que se activan físicamente, su lugar de entrenamiento y la disciplina que practican.

Del 2022, año en qué se lanzó este programa se cuenta con el registro de más 90 actividades deportivas y físicas que se practican en la zona rural y urbana del Municipio.

El trámite es rápido y gratuito. Las personas mayores de edad deberán presentar copia de un comprobante de domicilio e identificación oficial; en el caso de menores de edad, deberán presentar copia acta de nacimiento del atleta, comprobante de domicilio y copia de identificación oficial de la madre o padre.

Para mayores informes podrán consultar www.imcfdchihuahua.com o Facebook del IMCFD, www.facebook.com/imcfd.