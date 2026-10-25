“No me voy”: Taddei asegura que seguirá al frente del INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, afirmó que seguirá al frente del organismo; esto, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en sus contrataciones y de las exigencias de que deje el cargo.

No me voy, me mantengo firme en el Instituto”, expresó ante otras consejerías en un encuentro virtual celebrado el sábado 24 de octubre, según informó La Noticia Regional. La presidenta calificó los señalamientos de “golpeteo político” dirigido a debilitar al organismo y señaló que se tomaría unos días para reflexionar sobre los casos.

Distintos medios corroboraron su decisión de permanecer, mediante una de las personas consejeras presentes en la reunión.

Cabe recordar que los cuestionamientos surgieron tras reportajes sobre presuntos vínculos entre personal de la presidencia del INE y empresas proveedoras de materiales electorales, aparte de imágenes de la cercanía de Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Rechaza favoritismos y ofrece transparencia en las contrataciones

El miércoles pasado, Taddei negó tener empresas favoritas y anunció una plataforma para consultar las contrataciones. Reconoció que las personas señaladas habían trabajado en el instituto, pero aseguró que ya no laboraban ahí, sin precisar sus funciones ni las fechas de salida.

Después, el viernes, la presidencia del INE respaldó la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), defendió que su actuación se ha apegado a la ley y ofreció entregar documentación a las autoridades para que determinen las responsabilidades correspondientes.

El Observatorio Ciudadano exigió investigar los presuntos vínculos de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, con proveedores.

Por su parte, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, sostuvo que una eventual renuncia sería insuficiente y pidió continuar las investigaciones, independientemente de que Taddei permanezca o se separe del cargo. Igualmente planteó la posibilidad de someterla a juicio político.

En ese contexto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, reconoció que la Cámara Baja no puede solicitarle la renuncia y apeló a una reflexión de la funcionaria sobre su situación.

En su comunicado, donde se refiere a la auditoría, Guadalupe Taddei envió un mensaje a los trabajadores del INE.

“Ustedes son la columna vertebral de la democracia mexicana. Su profesionalismo ha garantizado elecciones confiables durante más de tres décadas, y ninguna coyuntura disminuye ese trabajo”.