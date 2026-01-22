Diputada Brenda Ríos apoya tradición comunitaria en la colonia Villa Juárez

La diputada local Brenda Ríos realizó una visita a la familia Santos, en la colonia Villa Juárez, una familia chihuahuense que por años ha preservado la tradición de bailarle a la Virgen de Guadalupe como parte de una manda que ha pasado de generación en generación y que forma parte del tejido cultural y comunitario de la ciudad.

Durante el encuentro, la diputada reconoció el valor de estas expresiones tradicionales que mantienen vivas las costumbres y fortalecen la identidad de las colonias, destacando la importancia de respaldar a quienes, desde lo comunitario y familiar, sostienen prácticas culturales con profundo significado social y espiritual.

Como parte de la visita, Brenda Ríos brindó apoyo para la adquisición de material que la familia utiliza en los tambores y en la vestimenta necesaria para llevar a cabo esta tradición, refrendando su compromiso con el impulso a la cultura popular y las expresiones que nacen desde la ciudadanía.

Asimismo, la legisladora aprovechó el espacio para escuchar de primera mano las solicitudes y necesidades de vecinas y vecinos de la colonia Villa Juárez, reiterando que el contacto directo con las familias es fundamental para construir soluciones reales y atender las problemáticas de cada zona.

Finalmente, Brenda Ríos subrayó que seguirá recorriendo las colonias de Chihuahua para acompañar, apoyar y escuchar a la ciudadanía, convencida de que el trabajo legislativo debe ir de la mano con la cercanía social, el respeto a las tradiciones y el fortalecimiento de las comunidades.