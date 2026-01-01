Difundir rostros de las víctimas del Tren Interoceánico es “carroñería”: diputados de Morena

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados rechazó de manera enérgica la publicación y difusión de los rostros de las víctimas del Tren Interoceánico sin autorización de sus familiares, y calificó el acto como una revictimización que no se trata de interés público sino “carroñería”, falta de empatía y uso político del dolor ajeno.

En un comunicado, los legisladores hicieron un llamado respetuoso a manifestar su respaldo público, en todos los espacios, condenando la revictimización, defendiendo la dignidad de las víctimas.

“Rechazamos de manera enérgica la publicación y difusión de los rostros de las víctimas sin autorización de sus familiares. Esa práctica constituye una revictimización inaceptable. No se trata de interés público: es carroñería, falta de empatía y uso político del dolor ajeno.

“Frente a ello, la diferencia ética y humana de nuestro movimiento es clara. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha estado con las familias, ha dado la cara, ha acompañado a los deudos y su gobierno ha brindado todo el apoyo institucional, humano y material necesario. Su actuación sensible, firme y cercana es el referente que debemos respaldar y amplificar.

“Hacemos un llamado respetuoso pero contundente a manifestar nuestro respaldo público, en todos los espacios, condenando la revictimización, defendiendo la dignidad de las víctimas y reiterando que, en Morena, no lucramos con el dolor: lo acompañamos y lo atendemos”, apuntaron.

Los diputados oficialistas resaltaron que están del lado de las familias y, reiteraron su respaldo a la presidenta de la República y las acciones emprendidas para atender esta tragedia con sensibilidad y responsabilidad.



Información tomada de Proceso