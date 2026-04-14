Difunde FGE Noroeste pesquisas de dos masculinos desaparecidos en Ascensión

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, realizó un operativo coordinado con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), para la pega y difusión de pesquisas de dos personas víctimas de desaparición forzada, ausentes o extraviadas, en el municipio de Ascensión.

La intervención se llevó a cabo ayer lunes 13 de abril, en lugares concurridos, tales como parques, escuelas, plazas, entre otros, para la búsqueda y localización de los masculinos Josué Felipe Molina de la Cruz y Juan Pablo Pérez Durán, quienes cuentan con reporte de desaparición interpuesto el día 07 de febrero del 2026.

Estas acciones contaron con la participación de policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas, y se realizarán de manera constante hasta dar certeza a las familias de su paradero.

Se exhorta a la ciudadanía a proporcionar a las autoridades, cualquier información que sea útil para la localización de personas víctimas de desaparición forzada, ausentes o extraviadas, comunicándose al 911 de Emergencias, al 089 de Denuncia Anónima o a las oficinas de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, teléfono 636-661-4312, extensión 51019.