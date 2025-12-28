Dictan prisión preventiva contra Jesús ‘N’, excolaborador de García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Jesús ‘N’, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el sujeto habría participado en la celebración de contratos y la simulación de operaciones con recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de la administración de los centros penitenciarios federales.

Dichas operaciones presuntamente tenían como objetivo canalizar recursos públicos a empresas vinculadas con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública.

El caso está relacionado con la supuesta adjudicación irregular de contratos para el equipamiento de cárceles federales, cuyo daño patrimonial estimado asciende a 5 mil 112 millones de pesos, correspondientes a al menos 10 contratos ilegales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señala que, entre 2013 y 2015, el detenido presuntamente simuló contratos de adquisición de servicios con el fin de desviar recursos del órgano administrativo.

Jesús Alberto ‘N’ fue informado de sus derechos y trasladado para su certificación médica, para posteriormente ser puesto a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Con información de López-Dóriga Digital