Dictan fallo condenatorio contra implicado en homicidio cometido en 2024 en Ciudad Juárez

• La próxima semana se dará a conocer la condena que cumplirá en prisión

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad de Delitos contra la Vida, obtuvo un fallo condenatorio en contra de Edwin Abraham S. V. , por su participación en el homicidio de Francisco Javier R. R., cometido en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 08 de junio de 2024 el ahora sentenciado se constituyó en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Puerto San Juan y Puerto de Palos, lugar en donde realizó disparos con un arma de fuego en contra de la víctima, quien se encontraba desarmado y falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Fue detenido el 13 de junio al cumplimentarle una orden de aprehensión en su contra por el delito cometido.

Una vez que se escucharon los alegatos finales en el juicio, el Juez conocedor de la causa penal, aceptó las pruebas que inculpan a Edwin Abraham S. V., y determinó dictar el fallo condenatorio en su contra y fijó para el próximo 11 de marzo la audiencia de individualización de sanciones.

Con estos resultados, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas y sus familias.