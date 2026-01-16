Dice Mahomes que quiere estar listo para jugar desde la Semana 1

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, tiene la intención de estar listo para la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL.

Patrick Mahomes se sometió a una cirugía a mediados de diciembre para reparar dos ligamentos desgarrados en su rodilla izquierda, y dijo durante una videollamada el jueves que su rehabilitación está “cumpliendo con todos los objetivos” que podrían permitirle regresar a los entrenamientos de verano e incluso al campamento de entrenamiento este otoño.

“Quiero estar listo para la Semana 1. Los médicos dijeron que podría”, señaló Mahomes, “pero no puedo predecir lo que sucederá durante el proceso. Ese es el objetivo, jugar la Semana 1 sin restricciones. Quiero estar sano y darles la mejor oportunidad de ganar. Espero poder participar en algunas actividades durante los entrenamientos de pretemporada y el campamento de entrenamiento”.

Mahomes se desgarró el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral el 14 de diciembre en los últimos minutos de una derrota contra los Chargers, que prácticamente eliminó a los Chiefs de la contienda por los playoffs. Inicialmente no pensó que la lesión fuera demasiado grave, e incluso insistió al personal médico para que le pusieran algún tipo de rodillera para terminar el partido.

No fue hasta que una resonancia magnética posterior reveló los ligamentos desgarrados que Mahomes supo que su temporada había terminado. El procedimiento para repararlos fue realizado aproximadamente 24 horas después por el reconocido ortopedista Dr. Dan Cooper en Dallas.

El tiempo de recuperación para este tipo de lesión es de aproximadamente nueve meses, aunque podría variar dependiendo de diversos factores. Se espera que la próxima temporada comience el 10 de septiembre de 2026, y los Chiefs podrían jugar su primer partido unos días después.

“Lo que he aprendido durante este proceso es que no todos los días se sentirán de maravilla”, compartió Mahomes. “Debes tener a alguien de confianza que te exija al máximo, pero que también te cuide”.

Patrick Mahomes ha realizado la mayor parte de su rehabilitación en Kansas City con la fisioterapeuta de los Chiefs, Julie Frymyer, quien lo ha ayudado a recuperarse de otras lesiones menos significativas en el pasado. Mahomes también viajará a Dallas para revisiones con Cooper y su equipo.

“Lo que me dijo mi médico es que, obviamente, tenía el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral desgarrados, pero todo lo demás estaba bien”, dijo Mahomes en sus primeras declaraciones desde la lesión. “Por muy grave que fuera, la lesión fue lo más limpia posible. Hay muchas pequeñas cosas que podrían haber sucedido alrededor de la rodilla que yo desconocía. Así que ahora se trata de la rehabilitación y de recuperar el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral”.