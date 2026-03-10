Dice Ejército de EU que destruyó 16 buques minadores iraníes en el estrecho de Ormuz

Washington. El ejército de Estados Unidos anunció el martes la destrucción de 16 buques minadores iraníes “cerca del estrecho de Ormuz”, luego de reportes de que Teherán estaba ubicando explosivos submarinos en el paso marítimo en medio de la guerra en Medio Oriente.

“Fuerzas estadunidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz”, señaló el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos en una publicación en X, acompañada de imágenes de video de varios barcos siendo atacados por proyectiles y explotando.

Más temprano, el presidente estadunidense, Donald Trump, anunció la destrucción de 10 buques minadores iraníes. También amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar explosivos en el estrecho por el que transita cerca del 20 por ciento de la producción global de crudo.