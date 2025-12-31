Diálogo abierto con empresarios para aplicación de recursos por ISN y crédito a largo plazo: Hacienda

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez reiteró que existe un diálogo abierto con el sector empresarial para el seguimiento y aplicación de los recursos que se obtendrán con el incremento temporal del Impuesto Sobre Nómina (ISN), así como del crédito a largo plazo que se contratará por 3 mil millones de pesos.

Asimismo, indicó que en conjunto con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) se trabaja en la implementación de un programa para el otorgamiento de créditos blandos a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) con una bolsa de 900 millones de pesos.

Destacó que el programa permitirá que las MIPyMES accedan a créditos sin necesidad de ofrecer garantías de pago ya que dicho requisito sería cubierto por el Gobierno del Estado, otorgando hasta 2 millones 500 mil pesos por empresa con tasas de interés preferenciales.

Agregó que en la Ley de Ingresos se incluye una tabla gradual para estímulos fiscales que van desde el 5 hasta el 20 por ciento para empresas de hasta 50 empleados.